Путин предложил предоставлять льготную ипотеку семьям в малых городах Путин: ипотеку под 6% смогут получать семьи с двумя детьми в малых городах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2024, предложил расширить программу семейной ипотеки для тех семей, которые живут или хотят поселиться в малых городах. По его словам, льготный кредит под 6% будет предоставляться вне зависимости от возраста детей.

Для семей, которые живут или хотят приобрести жилье в малых городах или в регионах, где пока объем жилищного строительства с недостаточен. Здесь семьи с двумя детьми смогут воспользоваться семейной ипотекой под 6% независимо от возраста детей. Единственное условие, чтобы хотя бы один ребенок в семье был несовершеннолетним на момент оформления ипотеки, — сказал Путин.

Кроме того, такие же льготные условия ипотеки будут действовать во всех регионах страны, для каждой семьи, которая хочет построить свой дом. Глава государства попросил правительство запустить эти программы с 1 июля 2024 года.

Ранее Владимир Путин заявил, что доходы граждан РФ должны расти быстрее экономики страны. По его словам, предприятия должны увеличивать заработные платы россиян. Глава государства подчеркнул, что к концу текущего десятилетия в России к повышению производительности труда необходимо привлечь 40% крупных и средних предприятий, а также государственные и муниципальные организации социальной сферы. Компании за счет этого получат повышение качества своей продукции и услуг, а их работники смогут рассчитывать на комфортные условия труда и повышение зарплат.