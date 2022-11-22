В России изменили правила размещения материалов иноагентов

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Российские власти утвердили новые правила размещения материалов, созданных иностранными агентами. В опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации документе сказано, что предупреждения о том, что материал был создан иностранным агентом, должны размещаться на русском языке, а шрифт и должен быть больше основного текста. Речь также идет о звуковом указании.

Текстовое или звуковое указание на то, что материал был создан иностранным агентом, должны размещаться на русском языке, при этом размер шрифта текстового указания должен превышать размер шрифта самого материала, — сказано в публикации.

Цвет текста предупреждения при этом должен быть контрастным по отношению к фону, а наложение на текст материала не допускается. Изменения вступают в силу с 1 декабря 2022 года.

Минюст ранее включил в реестр физлиц-иноагентов журналистку Ирину Шихман, председателя общественно-политического движения «Гражданское общество» Михаила Светова и рэпера Ивана Алексеева, известного под псевдонимом Noize MC. В обновленном списке иностранных агентов также оказались другие журналисты и активисты.