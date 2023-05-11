Участникам СВО хотят разрешить поступать в вузы на особых условиях В России хотят разрешить участникам СВО поступать в вузы без вступительных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина внесла на рассмотрение законопроект, согласно которому участники специальной военной операции могут поступать в вузы без вступительных испытаний. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе. Кроме того, участников СВО предлагается зачислять без экзаменов в организации среднего образования.

Законопроектом предлагается предоставить гражданам, принимавшим участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, право на прием без вступительных испытаний в образовательную организацию среднего и высшего образования, — сообщается в пояснительной записке к проекту.

Законопроект предполагает зачисление участников СВО на обучение при условии успешного прохождения собеседования в случае его проведения. В пояснительной записке уточняется, что мера будет действовать в течение трех лет с момента увольнения со службы или демобилизации. Специальности или направления подготовки с возможностью льготного приема будут устанавливаться правительством.

Ранее сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди внесла в Госдуму пакет законопроектов, предусматривающих приостановку трудового договора работника в случае его мобилизации или службы по контракту.