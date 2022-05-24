В Москве заочно арестовали экс-командира батальона «Айдар»

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Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего командира батальона «Айдар» Максима Марченко, передаёт ТАСС. Ему предъявлено обвинение в применении запрещенных средств и методов ведения войны.

В отношении Марченко М. М. судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания либо экстрадиции на территорию РФ, — говорится в сообщении.

Кроме того, Басманный суд заочно арестовал командира 44-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ Сергея Баранова. И он, и Марченко объявлены в международный розыск. Известно, что в настоящее время экс-комбат «Айдара» назначен председателем Одесской областной городской администрации.

Ранее суд Ростова-на-Дону арестовал замкомандира украинского националистического батальона «Айдар» Дениса Мурыгу. Под стражей он будет находиться до 16 июля. По данным следствия, в 2015 году он стал заместителем командира подразделения батальона в Лисичанске. В том же году Мурыга участвовал в подрыве моста на территории ЛНР, в результате которого погибли сотрудники Народной милиции.