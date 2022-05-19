Суд арестовал замкомандира нацбатальона «Айдар» Мурыгу

Денис Мурыга / Фото Сергей Пивоваров/РИА Новости

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал замкомандира украинского националистического батальона «Айдар» Денису Мурыге меру пресечения в виде ареста. Под стражей он будет находиться до 16 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Мурыга арестован до 16 июля включительно, — сказал собеседник агентства.

Мурыгу задержали некоторое время назад в ходе фильтрационных мероприятий на границе России. Он пытался попасть в страну под видом беженца.

О заключении Мурыги под стражу ходатайствовало следствие. Он подозревается в совершении преступления по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в незаконном вооружённом формировании). Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

По данным следствия, Мурыга присоединился к батальону «Айдар» в январе 2015 года, а уже в феврале стал заместителем командира подразделения батальона в Лисичанске. В том же году он участвовал в подрыве моста на территории ЛНР, в результате чего погибли сотрудники Народной милиции.