Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в школе Ижевска Глава Минздрава Мурашко: один из пострадавших при стрельбе в Ижевске находится в крайне тяжелом состоянии

Фото: vk.com/typical_izhev/Global Look Press

Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал о состоянии здоровья пострадавших в результате стрельбы в школе № 88 в Ижевске. По его словам, один из детей находится в крайне тяжелом состоянии, передает РИА Новости.

Четырнадцать средней степени тяжести, восемь тяжелых и один крайне тяжелый ребенок, — сказал министр.

Мурашко также добавил, что ухудшения состояния ни у кого из пострадавших не наблюдается.

Стрельба в ижевской школе произошла утром 26 сентября. Мужчина в черной одежде ворвался в один из классов и открыл огонь по ученикам из травматических пистолетов, переделанных под боевые патроны. В результате погибли 17 человек, в том числе 11 детей, и еще 23 пострадали. Нападавший покончил с собой.

Позднее было установлено, что стрельбу устроил бывший ученик школы Артем Казанцев. В предсмертной записке он указал, что готовился к атаке более года. Выяснилось также, что мужчина был сторонником идеологии «Колумбайн» (организация признана террористической, деятельность в России запрещена).