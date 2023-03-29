В МИД России высмеяли предложение США о трибунале по Украине Рябков назвал цацкой идею США о международном трибунале по Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замглавы МИД России Сергей Рябков высмеял предложение США о создании международного трибунала по Украине, назвав его цацкой. По словам дипломата, Вашингтон все никак не наиграется с этой идеей, развлекая себя и своих союзников, передает РИА Новости.

Они давно с этой цацкой играют. Придумали ее для себя, тут же воспитали группу тех, кто им всегда смотрит в рот по любому поводу. Те тоже повторяют эту речовку вслед за ними. Ну пусть — у них такие развлечения, — сказал Рябков.

Накануне заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что Вашингтон выступает за создание международного трибунала по Украине, который бы действовал согласно ее законодательству. По мнению американских властей, эта инициатива должна получить широкую поддержку в мире. Патель добавил, что идеальным будет расположение такого органа в одной из стран Европы.

В посольстве России в США назвали заявление Госдепартамента о трибунале откровенной профанацией и очередным проявлением русофобии в рамках развязанной Западом гибридной войны. Дипломаты также подчеркнули, что подобные заявления не имеют отношения к реальному правосудию.