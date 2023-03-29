«Профанация»: посольство РФ о спецтрибунале США против России Посольство РФ: заявления США о спецтрибунале против России являются профанацией

Фото: Ting Shen / Xinhua / Global Look Press

Посольство РФ в Вашингтоне в официальном Telegram-канале назвало откровенной профанацией одобрительные высказывания американских властей о создании спецтрибунала против России. Российские дипломаты подчеркнули, что эти заявления не имеют отношения к реальному правосудию. В российской дипмиссии добавили, что это очередное проявление русофобии в рамках развязанной Западом гибридной войны.

Соединенные Штаты продолжают демонстрировать полное пренебрежение нормами международного права в угоду собственным геополитическим интересам. Оголтелые и голословные обвинения <...> — не что иное, как элемент русофобской кампании, организованной Вашингтоном в рамках развязанной гибридной войны, — сказано в публикации.

Заявления американской стороны дипломаты из России назвали лицемерными.

Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель ранее заявил, что Вашингтон выступает за создание международного трибунала по Украине, который бы действовал согласно ее законодательству. Такой орган должны поддержать в мире, отметил он на брифинге.

Ранее министр иностранных дел Канады Мелани Жоли поддержала идею трибунала для расследования военных преступлений на Украине. При этом Мелани Жоли усомнилась, что Международный уголовный суд и Международный суд ООН имеют полномочия для расследования подобных преступлений. В ходе визита в Польшу глава канадского МИД также провела встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.