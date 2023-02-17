Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли поддержала идею трибунала для расследования военных преступлений на Украине. Как сообщает Politico, об этом она заявила во время своего официального визита в столице Польши Варшаве.
При этом Мелани Жоли усомнилась, что Международный уголовный суд и Международный суд ООН имеют полномочия для расследования подобных преступлений. В ходе визита в Польшу глава канадского МИДа также провела встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее в пользу создания так называемого международного спецтрибунала по Украине неоднократно высказывались в ЕС.
Ранее министр иностранных дел Украины анонсировал на 23 и 24 февраля «великие события», которые «Россия запомнит». Они будут происходить «на всех уровнях», уточнил он. Кулеба предупредил о том, что на Генассамблее ООН рассмотрят антироссийскую резолюцию.
Ранее агентство Associated Press сообщило, что антироссийскую резолюцию планируют вынести на Генассамблею ООН 24 февраля. По его данным, в Киеве рассчитывают за счет нее получить максимальную поддержку. Первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова говорила о том, что Киев намерен внести резолюцию о специальном трибунале в отношении Москвы.