МИД Канады заявил о поддержке идеи спецтрибунала по Украине Мелани Жоли: Канада выступает за создание спецтрибунала по военным преступлениям на Украине

Фото: Nick Iwanyshyn/Global Look Press

Мелани Жоли

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли поддержала идею трибунала для расследования военных преступлений на Украине. Как сообщает Politico, об этом она заявила во время своего официального визита в столице Польши Варшаве.

При этом Мелани Жоли усомнилась, что Международный уголовный суд и Международный суд ООН имеют полномочия для расследования подобных преступлений. В ходе визита в Польшу глава канадского МИДа также провела встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее в пользу создания так называемого международного спецтрибунала по Украине неоднократно высказывались в ЕС.

Ранее министр иностранных дел Украины анонсировал на 23 и 24 февраля «великие события», которые «Россия запомнит». Они будут происходить «на всех уровнях», уточнил он. Кулеба предупредил о том, что на Генассамблее ООН рассмотрят антироссийскую резолюцию.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что антироссийскую резолюцию планируют вынести на Генассамблею ООН 24 февраля. По его данным, в Киеве рассчитывают за счет нее получить максимальную поддержку. Первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова говорила о том, что Киев намерен внести резолюцию о специальном трибунале в отношении Москвы.