В МИД РФ объяснили, к чему приведет идея Макрона с войсками для Украины Захарова: любая форма присутствия на Украине западных военных станет эскалацией

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Эммануэль Макрон

Любая форма присутствия военных западных стран на Украине станет эскалацией, заявила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в среду, 28 февраля. По ее словам, к этому ведет каждая поставка вооружения и каждый очередной транш киевским властям.

Если еще к этому добавится официально поставляемые или рекрутируемые в качестве каких-то новых форм наемничества представители ЕС, <...> безусловно, это будет не риском эскалации, а непосредственно эскалацией, — сказала дипломат.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры ЕС обсудили возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину, однако консенсуса в этом вопросе достичь не удалось. Вместе с тем он не исключил, что в будущем возможно любое развитие событий. Также, по его словам, Запад не намерен вступать в войну с российским народом и стремится избежать эскалации украинского конфликта.

После этого спикер сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что слова Макрона являются сигналом одновременно для Киева и Москвы. По ее словам, таким образом французский лидер «сломал табу».

На этом фоне Китай призывает создать условия для снижения напряженности и содействовать прекращению боевых действий на Украине. По словам официального представителя МИД КНР Мао Нин, содействовать урегулированию конфликта должны все заинтересованные стороны.