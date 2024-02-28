В Китае ответили на слова Макрона о войсках для Украины МИД Китая призвал создать условия для прекращения огня на Украине

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Мао Нин

Китай призывает создать условия для снижения напряженности и содействовать прекращению боевых действий на Украине, заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин. По данным РИА Новости, так в китайском дипведомстве прокомментировали слова президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего, что страны Запада обсуждают возможность отправки сухопутных войск на Украину. По словам дипломата, содействовать урегулированию конфликта должны все заинтересованные стороны.

Мы призываем все стороны достичь консенсуса и создать условия для ослабления напряженности, содействия прекращению огня и боевых действий, — сказала Мао Нин.

Ранее мэр Киева Владимир Кличко заявил, что Украине нужно оружие, а не солдаты НАТО. По его словам, страна сможет добиться результата самостоятельно, получив превосходство в вооружении, в случае же поражения «Украина будет не последней в Европе».

Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что союзники Франции не поняли и не поддержали идею президента Макрона о возможной отправке войск на Украину. По ее словам, западные коллеги французского лидера быстро среагировали и заявили, что ничего такого не планируют.

В то же время газета The Washington Post сообщает, что специальные силы и военные советники уже присутствуют на Украине с начала спецоперации. По словам обозревателя издания Ишаана Тарура, в боевых действиях участвует множество иностранных солдат, в том числе из США, Великобритании и Франции.