В США признали присутствие иностранных солдат на Украине Washington Post: солдаты стран НАТО давно воюют на Украине

Фото: МО Украины

Страны НАТО направили на Украину свои специальные силы и военных советников еще в начале спецоперации, сообщает The Washington Post. По словам обозревателя издания Ишаана Тарура, в боевых действиях участвует множество иностранных солдат, в том числе из США, Великобритании и Франции.

Появившийся международный легион был развернут на линии фронта <...>. В него входит разношерстный состав идеологически стойких, седых воинов и наемников, — заявил Тарур.

Он отметил, что в международном легионе Украины числятся около 20 тысяч иностранцев более чем 50 национальностей. Обозреватель добавил, что некоторые из них «прославились» в соцсетях своими репортажами из зоны боевых действий. Вместе с тем Тарур подчеркнул, что по меньшей мере 50 американских граждан не выжили на Украине, в основном это ветераны Вооруженных сил США.

Ранее Макрон сообщил, что лидеры западных стран «в свободной и прямой манере» обсудили возможность отправки сухопутных войск на Украину. Он уточнил, что консенсуса в этом вопросе достичь не удалось, «но с течением времени ничего исключать нельзя». Французский лидер отметил, что Запад сделает все, чтобы Россия не победила в украинском конфликте, а также «все возможное, если это полезно для достижения нашей цели».