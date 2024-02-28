Кличко заявил, что Украине не нужны солдаты НАТО Кличко: Украине нужно оружие вместо солдат НАТО

Украине нужно оружие, а не солдаты НАТО, заявил мэр Киева Владимир Кличко. По его словам, которые приводит Bild, страна сможет добиться результата самостоятельно, получив превосходство в вооружении. В случае же поражения, «Украина будет не последней в Европе», считает он.

Нам не нужны немецкие солдаты. Нам не нужен солдат НАТО. Мы можем сделать все с помощью превосходного оружия, которое мы должны получить от свободного мира и от НАТО, — сказал Кличко.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры стран обсудили возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину. Однако, по его словам, консенсуса в этом вопросе достичь не удалось, «но с течением времени ничего исключать нельзя». Как отметил французский лидер, Запад сделает все, чтобы Россия не победила в украинском конфликте.

До этого об обсуждении в ЕС возможности направить своих военных на Украину говорил и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По его словам, соответствующие решения могут быть приняты на основе двусторонних договоренностей, на которые словацкая сторона повлиять не в силах.

В ООН тем временем призывали избегать подстрекательской риторики вокруг конфликта на Украине. Как заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, такой точки зрения организация придерживалась с самого начала и делает это до сих пор.