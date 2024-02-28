В ООН оценили слова Макрона по поводу конфликта на Украине ООН осудил Макрона за подстрекательскую риторику вокруг конфликта на Украине

Фото: Luc Nobout/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

ООН призывает избегать подстрекательской риторики вкруг конфликта на Украине, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать слова французского лидера Эммануэля Макрона, который ранее сообщил о намерениях лидеров западных стран отправить войска на Украину. По словам представителя, такой точки зрения организация придерживалась с самого начала и делает это до сих пор.

С начала этого конфликта мы видели много риторики, у которой был потенциал к подливанию масла в огонь в уже смертельном конфликте <...> Наш призыв был последовательным с самого начала — избегать такой риторики. И об этом мы говорили с начала конфликта, — подчеркнул он.

Ранее Макрон сообщил, что лидеры стран «в свободной и прямой манере» обсудили возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину. По его уточнению, консенсуса в этом вопросе достичь не удалось, «но с течением времени ничего исключать нельзя». Как отметил французский лидер, Запад сделает все, чтобы Россия не победила в украинском конфликте, а также «все возможное, если это полезно для достижения нашей цели».

Вскоре слова президента Франции прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков резюмировал, что подобные высказывания теперь не выглядят как рассуждения о вероятности прямого конфликта между НАТО и Россией, скорее о ее неизбежности.