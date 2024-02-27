В Кремле ответили на слова Макрона об отправке войск на Украину Песков: конфликт РФ и НАТО неизбежен в случае отправки войск Запада на Украину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

В Кремле обратили внимание на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск стран Запада на Украину, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, в случае такого развития событий столкновение между РФ и НАТО будет неизбежным.

Нам хорошо известна позиция Макрона о необходимости нанесения России стратегического поражения. Мы обратили внимание, что тема отправки военных на Украину обсуждалась. <...> В этом случае уже нужно говорить не о вероятности (прямого конфликта между НАТО и РФ. — NEWS.ru), а о неизбежности, вот так и оцениваем, — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что страны Североатлантического альянса должны также оценивать последствия подобных действий и отдавать себе отчет. Песков отметил, что западным лидерам стоит задаться вопросом, соответствуют ли их планы интересам граждан.

Основатель левой партии «Непокорившаяся Франция» (LFI) Жан-Люк Меланшон ранее добавил, что слова Макрона о готовности Евросоюза отправить войска на Украину являются безумными. По его мнению, это решение может привести к прямому вовлечению Парижа в конфликт. Меланшон призвал парламент Франции блокировать эту инициативу.