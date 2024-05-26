В МИД оценили отказ стран от участия в конференции по Украине Мирошник назвал отказ стран от участия в конференции по Украине прагматичным

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия расценивает отказ ряда стран от участия в конференции в Швейцарии по Украине как прагматичный взгляд на «фейковую площадку», заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, находящийся с визитом в Египте. Он добавил, что в России не видят смысла участвовать в этой конференции.

Мы это расцениваем как прагматичный взгляд на вещи, адекватное восприятие абсолютно фейковой площадки, которую пытаются продвинуть украинцы, поддерживаемые американцами и британцами, которые никакого отношения к самому процессу урегулирования не имеют, — сказал Мирошник в кулуарах мероприятия, состоявшегося в субботу в Русском доме в Каире.

Киев заманивает страны на конференцию в Швейцарии, чтобы они сыграли роль массовки для «семейной фотографии» и поддержали ультиматум, который потом предъявят России, высказал мнение на днях глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания с коллегами по Шанхайской организации сотрудничества. Он указал, что это не имеет ничего общего с дипломатией.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страна примет участие в конференции по Украине. По его словам, уровень участия будет зависеть от сроков и логистики мероприятия.