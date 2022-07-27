В ЛДПР предложили дать солисту «Руки вверх» звание Заслуженного артиста Сенатор от ЛДПР Афанасьева предложила присвоить солисту группы «Руки вверх» Сергею Жукову звание Заслуженного артиста России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Жуков

Сенатор из Оренбургской области от партии ЛДПР Елена Афанасьева предложила присвоить солисту группы «Руки вверх» Сергею Жукову звание Заслуженного артиста России. Она написала в своем Telegram-канале, что Жуков – очень популярный артист, которого обожают поклонники уже третье десятилетие подряд.

Народ любит «Руки вверх». Ребята уже третье десятилетие собирают многотысячные стадионы на свои концерты, конечно, они влияют на публику. Молодцы! Супер! А Министр культуры России О. Любимова должна обратить внимание на любимую народом группу и присвоить звание Заслуженного артиста России Сергею Жукову, — подчеркнула Афанасьева.

Ранее стало известно, что Сергею Жукову и другим участникам группы «Руки вверх» на пять лет запретили въезд в Эстонию. Сам артист отметил, что очень сожалеет о невозможности для эстонских зрителей побывать на его концертах. Он добавил, что приглашает эстонцев на свои выступления в Россию.