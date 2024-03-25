В Кремле высказались о снятии моратория на смертную казнь Песков: Кремль не участвует в дискуссии о снятии моратория на смертную казнь

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Вопрос о снятии моратория на смертную казнь не обсуждается в Кремле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС. Ранее о возможности отмены моратория по таким тяжелейшим преступлениям, как терроризм, заявили в Совфеде.

Мы в настоящий момент не принимаем участия в этой дискуссии, — заявил Песков.

Сенатор Елена Афанасьева после теракта в «Крокус Сити Холле» выступила в поддержку отмены моратория на смертную казнь. По ее словам, на это есть запрос общества и этот вопрос больше нельзя откладывать.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что терактам, подобным нападению на «Крокус», следует противопоставить «тотальные казни террористов», а также репрессии против их семей. По мнению политика, никакие суды и расследования не помогут устранить эту угрозу.

Снятия моратория на смертную казнь для террористов потребовал и лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По словам парламентария, необходимо оказать сопротивление терроризму во всех его проявлениях. Люди, совершающие террористические акты, «не заслуживают места» на Земле, подчеркнул он.

Глава комитета Совфеда по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас заявил 25 марта, что с юридической точки зрения сейчас нет возможности ввести в России смертную казнь. Он отметил, что сейчас право не быть приговоренным к высшей мере наказания относится к гарантиям прав и свобод. Клишас пояснил, что только в случае принятия новой Конституции смертная казнь может стать легитимной.