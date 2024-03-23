«Только смертная казнь!» в Совфеде вновь выступили за отмену моратория Сенатор СФ Афанасьева призвала снять мораторий на смертную казнь для террористов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Граждане России ожидают отмену моратория на смертную казнь по некоторым тяжелейшим преступлениям, в том числе терроризму, заявила сенатор, член ЛДПР Елена Афанасьева в Telegram-канале. По ее словам, терактам нет оправдания и уже нельзя больше задвигать этот вопрос.

Для террористов только смертная казнь! Нет оправдания ни религиозными, ни национальными причинам совершения террористических актов. Россияне ожидают от законодателя снятия моратория на применения смертной казни по ряду тяжелейших преступлений! Уже нельзя больше задвигать этот вопрос, — написала она.

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что для террористов должна быть введена смертная казнь. По его словам, они не заслуживают места на планете. Как подчеркнул лидер партии, теракт в «Крокус Сити Холле» напомнил о необходимости серьезного и срочного реагирования на угрозы от террористов.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в свою очередь заявил, что терактам, подобным произошедшему в «Крокус Сити Холле», следует противопоставить «тотальные казни террористов и репрессии против их семей». По его словам, это подтверждает в том числе и мировой опыт.