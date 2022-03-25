«Нет права казнить»: Клишас о возвращении высшей меры наказания в России

Глава комитета Совфеда по государственному строительству Андрей Клишас заявил, что на текущий момент в России нет возможности ввести смертную казнь с юридической точки зрения. Он аргументировал свою точку зрения тем, что право быть неказнённым относится к демократическим гарантиям прав и свобод, пишет РБК.

Конституционный суд так сформулировал эти решения, что, по сути дела, сегодня право не быть приговорённым к смертной казни относится к гарантиям прав и свобод. Нет никакого формата, позволяющего преодолеть это решение, — заявил сенатор.

При этом Клишас отметил, что не стоит опережать события. С его слов, в стране могут принять новую Конституцию и уже в рамках этого законодательства смертная казнь может стать легитимной.

Согласитесь, всё-таки нет у государства права казнить людей. Но если вы спросите людей, я думаю, что большинство людей скажут, что в некоторых случаях может, — заявил Клишас.

Возвращение смертной казни в России невозможно, заявила ранее бывшая судья Конституционного суда Тамара Морщакова. Она сослалась на решение КС и отметила, что такая мера никогда не помогала повлиять на преступность.

До этого заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России не осталось ограничений для возвращения смертной казни после выхода из Конвенции о защите прав человека. Вернут ли её власти, будет зависеть от происходящего в стране, подчеркнул он. «Если всё будет спокойно», сохранится нынешняя ситуация, основанная на правовых позициях Конституционного суда, считает Медведев.