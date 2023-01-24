Песков: свободу судоходства в Финском заливе обеспечивает морское право Песков: Эстония не повлияет на судоходство России в Финском заливе

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В Кремле рассчитывают, что Эстония не сможет повлиять на судоходство РФ, введя так называемую прилежащую зону в Финском заливе, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, свобода судоходства обеспечивается нормами международного морского права.

Есть международное морское право, нужно исходить из этого. Свобода судоходства обеспечивается этим правом, мы исходим из того, что так будет и дальше, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Эстония предложила создать морскую зону в 45 км между своими и финскими территориальными водами. Это позволило бы ей проверять российские военные и гражданские суда, следующие из портов Ленобласти, а в случае отказа морские инспекторы смогли бы запретить им проход через залив.

Политолог Александр Дудчак заявил, что подобные планы заставляют усомниться в адекватности эстонского правительства, так как перекрытие зоны свободного судоходства в Финском заливе стало бы геополитическим криминалом.

До этого в МИД РФ сообщили, что Россия решила понизить уровень дипломатических отношений с Эстонией. Посла республики вызвали в министерство и передали ноту протеста из-за действий Таллина в адрес Москвы. Эстонский дипломат должен покинуть территорию РФ до 7 февраля. Действия сотрудников внешнеполитического ведомства стали ответом на сокращение Таллином состава посольства РФ.