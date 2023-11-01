В Кремле отреагировали на сообщения о планировавшемся погроме в Ингушетии Кремль не обладает информацией о планировавшемся погроме в аэропорту Ингушетии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не обладает информацией о планировавшемся погроме в аэропорту Магас в Ингушетии, передает ТАСС. Власти республики ранее усилили меры безопасности на фоне сообщений о возможном прибытии в регион рейса из Израиля.

Я не могу ответить на ваш вопрос, я не располагаю информацией о том, кто собирался, что именно собирались [делать], — сказал представитель Кремля.

Таким образом Песков ответил на вопрос, связан ли провал попытки провокаторов организовать беспорядки в аэропорту Ингушетии с тем, что в республике были усилены меры в области безопасности. Они были приняты после того, как 29 октября в аэропорту Махачкалы несколько сотен человек прорвались в аэропорт из-за прибытия рейса из Тель-Авива. В результате беспорядков пострадали более 20 человек, были задержаны свыше 80.

Администрация города Сунжа, на территории которого находится аэропорт Магас, ранее сообщила об усилении мер безопасности на фоне распространения в Сети фейков о прибытии рейса из Израиля. Местные власти призвали граждан не распространять недостоверную информацию из-за возможного вреда обществу.

Глава Дагестана Сергей Меликов ранее назвал участников беспорядков в Махачкале трусами. По его словам, такие люди поддерживают врагов России, против которых настоящие герои Дагестана сражаются в зоне СВО.