Глава Дагестана обозначил свою позицию по поводу беспорядков в Махачкале Меликов назвал трусами участников беспорядков в Махачкале

Фото: Артем Соболев/NEWS.RU

Участники беспорядков в Махачкале являются «звероподобными трусами», передает РИА Новости слова главы Дагестана Сергея Меликова. По его мнению, такие люди поддерживают врагов России, тех, против кого сражаются в зоне СВО «настоящие герои Дагестана».

Вы не мужчины! Вы не мужчины, вы не защитники Отечества! Вы жалкие, звероподобные трусы, животные, потому что смелости нет никакой. Потому что смелые только в толпе, потому что вперед выталкиваете женщин, потому что прячетесь в этой толпе, не показываете лиц своих. Кто вы такие? Какие вы мужчины, какие вы кавказцы? Какие вы дагестанцы? — заявил Меликов.

Глава Дагестана Сергей Меликов ранее сообщил, что все виновные в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы будут наказаны, снисхождения никто не получит. Он добавил, что законность и порядок в республике будут обеспечены в полной мере. По словам главы региона, установлены личности свыше 150 активных участников беспорядков, 83 из них задержаны, все они являются «маргиналами».

Руководитель пресс-службы Верховного суда Республики Дагестана Зарема Мамаева позднее сообщила о задержании еще семерых мужчин за участие в беспорядках. Также она подтвердила, что два административных дела уже рассмотрены судом. Правонарушителей приговорили к аресту на трое суток.