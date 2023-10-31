Из-за фейков о самолете из Израиля в аэропорту Магас усилили надзор В Ингушетии из-за фейков усилили меры безопасности в местном аэропорту

Фото: airportmagas.ru

В аэропорту Магас в Ингушетии усилены меры безопасности на фоне распространенной в Сети ложной информации о прибытии рейса из Израиля, сообщила администрация города Сунжа, возле которого находится воздушная гавань. Власти призвали граждан не участвовать в распространении материалов, которые могут нанести вред обществу.

Мы призываем молодежь не вестись на сбросы недостоверной информации. Быть бдительным и не допускать распространения фейковой информации. Просим быть ответственными и не участвовать в создании и распространении подобных материалов, которые могут нанести вред обществу, — заявили в администрации.

31 октября в этом аэропорту прошло заседание антитеррористической комиссии, в которую входят главы силовых ведомств республики, главы муниципалитетов и директор аэропорта. Заместитель министра внутренних дел республики Василий Кувалдин отмечал, что в аэропорту усилят надзорную работу.

Глава Дагестана Сергей Меликов ранее заявлял, что все виновные в массовых беспорядках 29 октября в аэропорту Махачкалы будут наказаны и снисхождения никто не получит. Он добавил, что законность и порядок в республике будут обеспечены в полной мере, а людей, учинивших беспорядки в аэропорту, назвал маргиналами. По словам Меликова, установлены личности свыше 150 активных участников событий, 83 из них задержаны.