«Вряд ли»: в Кремле прокомментировали покушение на Зеленского Песков: слухи о покушении на Зеленского вряд ли можно воспринимать как правду

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Сообщения о предотвращении покушения на президента Украины Владимира Зеленского вряд ли можно воспринимать как правдивую информацию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он напомнил, что информация идет от СБУ, передает РИА Новости.

Никак не могу прокомментировать. Вряд ли можно воспринимать как правдивую информацию, которая идет из СБУ, — заявил Песков.

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что совместно с контрразведкой задержала двух участников заговора. Ими оказались два полковника управления госохраны страны. Данная структура занимается охраной высших должностных лиц и госорганов. По утверждениям СБУ, они работали на ФСБ России.

Украинское издание «Страна» выяснило подробности. По данным журналистов, речь идет о полковнике Андрее Гуке и полковнике Деркаче (имя не названо). Гука задержали в районе Киева Конча-Заспа, где у него собственный дом. Второго полковника задержали в Сумской области, куда он выехал на Пасху.

Комментируя эти сведения, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация США обеспокоена ситуацией. Она подчеркнула, что Вашингтон рад срыву потенциальной попытки убийства.