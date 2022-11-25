Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг распространившуюся в Сети информацию о том, что президент России Владимир Путин объявит о начале всеобщей мобилизации во время послания Федеральному собранию, передает РИА Новости.
Информация СМИ о послании Путина, в котором якобы будет объявлено о «мобилизации страны», не соответствует действительности, — сказал Песков.
Ранее Песков сообщил, что Путин выступит с посланием Федеральному собранию до конца 2022 года. Точная дата будет названа позже.
В феврале на совещании по экономике президент рассказал, что у него началась серия встреч по подготовке к посланию. Позднее, после начала военной операции на Украине, в публичном графике главы государства подобных совещаний не было.
В сентября председатель комитета Государственной думы по обороне и один из авторов поправок о введении в УК РФ понятий «мобилизация», «военное положение» и «военное время» Андрей Картаполов заявил, что всеобщей мобилизации в России не будет. По его словам, закон принимался не под конкретную спецоперацию, а на долгое время.