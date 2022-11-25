В Кремле сообщили, объявит ли Путин «мобилизацию страны» во время послания Песков опроверг информацию об объявлении «мобилизации страны» во время послания Путина

Фото: kremlin

Президент России Владимир Путин

Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг распространившуюся в Сети информацию о том, что президент России Владимир Путин объявит о начале всеобщей мобилизации во время послания Федеральному собранию, передает РИА Новости.

Информация СМИ о послании Путина, в котором якобы будет объявлено о «мобилизации страны», не соответствует действительности, — сказал Песков.

Ранее Песков сообщил, что Путин выступит с посланием Федеральному собранию до конца 2022 года. Точная дата будет названа позже.

В феврале на совещании по экономике президент рассказал, что у него началась серия встреч по подготовке к посланию. Позднее, после начала военной операции на Украине, в публичном графике главы государства подобных совещаний не было.

В сентября председатель комитета Государственной думы по обороне и один из авторов поправок о введении в УК РФ понятий «мобилизация», «военное положение» и «военное время» Андрей Картаполов заявил, что всеобщей мобилизации в России не будет. По его словам, закон принимался не под конкретную спецоперацию, а на долгое время.