В Кремле ответили на вопрос о сроках прямой линии с Путиным Песков: проведение прямой линии с Путиным будет зависеть от графика президента

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Оглашение послания Федеральному собранию и проведение прямой линии с президентом России Владимиром Путиным будет зависеть от его графика, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, сейчас расписание российского лидера динамичное, передает РИА Новости.

Будем вас информировать. Смотрим, подстраиваемся под график президента. Он весьма динамичный, поскольку ситуация динамичная. И как только мы определимся, мы вам расскажем, — сказал Песков.

Ранее Песков отмечал, что о дате проведения прямой линии с Путиным будет сообщено дополнительно. В 2021 году продолжительность прямой линии с российским президентом составила 3 часа и 42 минуты. За это время Путин успел ответить на 68 вопросов.

30 сентября Путин подписал указ о вхождении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России. После подписания документов политики взялись за руки под восторженные крики из зала: «Россия!» Подписавшиеся скандировали название страны вместе с собравшимися.