Песков назвал «уткой» сообщения о переговорах с Евросоюзом по Украине Песков назвал «уткой» сообщения о том, что Козак обсуждает с Западом «корейский вариант» перемирия с Киевом

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Дмитрий Козак

Информация о том, что замглавы администрации президента России Дмитрий Козак ведет переговоры со странами Запада о возможном установлении «корейского варианта» перемирия с Украиной, не соответствует действительности, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, в составе Верховной рады числится его однофамилец, из-за чего и могла произойти путаница, передает РИА Новости.

Нет, никто об этом не говорит, это очередная «утка». Если я правильно понимаю, там были какие-то сообщения, но они были про какого-то другого человека с фамилией Козак. У них там то ли в Раде, то ли еще где-то есть человек с такой фамилией, — сказал Песков.

Ранее глава СНБО Украины Алексей Данилов заявлял, что Москва может предложить Киеву «корейский сценарий» завершения боевых действий. Он предполагает разделение страны и юридическое оформление утраты Киевом контроля над «восточноукраинскими территориями».

До этого президент США Джо Байден сообщил, что специальная военная операция (СВО) на Украине перешла к «ключевому этапу». По его словам, западные союзники должны оказать поддержку Киеву.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал военную поддержку Украины кратчайшим путем к достижению перемирия. По его словам, мирные переговоры будут возможны лишь после того, как Россия поймет, что ей не достигнуть своих целей в конфликте.