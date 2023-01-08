На Украине рассказали о предложении «корейского» решения конфликта Секретарь СНБО Данилов: Украине предложат «корейский» вариант урегулирования конфликта

Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Данилов

Москва может предложить Киеву «корейский сценарий» завершения боевых действий, заявил в эфире телемарафона «Единые новости» секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Этот вариант предполагает разделение страны и юридическое оформление утраты Киевом контроля над восточноукраинскими территориями.

Нам сейчас предлагают корейский вариант. Так называемая условная 38-я параллель. Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы. Россияне сейчас будут придумывать все, что угодно. Точно знаю, что один из вариантов, который они могут нам предлагать, — это 38-я параллель, — сказал Данилов.

38-я параллель — неофициальное наименование границы между КНДР и Южной Кореей, возникшее после подписания США и СССР соглашения о совместном управлении странами. Территория разделения прошла по 38-й параллели северной широты.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что специальная военная операция (СВО) на Украине перешла к «ключевому этапу». По его словам, западные союзники должны оказать поддержку Киеву.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал военную поддержку Украины кратчайшим путем к достижению перемирия. По его словам, мирные переговоры будут возможны лишь после того, как Россия поймет, что ей не достигнуть своих целей в конфликте.