В Кремле объяснили, куда ушла львиная доля западной помощи Киеву Песков: значительную часть полученных Украиной от США и Европы денег разворовали

Значительная часть средств, выделенных Киеву Соединенными Штатами и европейскими странами, была разворована на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в стране процветает коррупция, пишет ТАСС.

Если говорить простым и емким русским языком, очевидно, что значительную часть тех денег, которые получила Украина, разворовали. В стране много коррупции, то есть деньги американских налогоплательщиков, европейских налогоплательщиков в значительной степени разворовали на Украине. Это можно сказать с большой долей уверенности, — сказал Песков.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с законодателями-республиканцами заявил, что правительство Украины вряд ли потратило на оружие все деньги, полученные от администрации бывшего президента США Джо Байдена. Он напомнил, что в общей сложности Киеву передали $350 млрд.

До этого колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион писал, что коррупция на Украине может стать препятствием для поставок вооружений из Европы, а то и вовсе привести к их прекращению. Так он отреагировал на обыски украинской службы безопасности в Национальном антикоррупционном бюро республики (НАБУ), которые прошли в понедельник, 21 июля.