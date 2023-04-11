В Кремле рассказали о драпировке Мавзолея на 9 мая Песков подтвердил, что мавзолей Ленина задрапируют на День Победы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мавзолей Ленина снова будут драпировать на парад Победы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он отметил, что при драпировке учитывается экономия материалов.

Снова будут, да. <…>Не волнуйтесь, пожалуйста, за фанеру - она тщательно хранится. Все конструкции используются не в первый раз, они прочные. И эти соображения - соображения экономии и рациональности - всегда учитываются, — сказал Песков.

Ранее из соображений безопасности шествия решили отменить в Белгороде и Курске. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что проводить мероприятия 9 мая в таких регионах может быть опасно для местных жителей. Она добавила, что в ряде приграничных регионов, согласно указу президента России Владимира Путина, действует статус по безопасности, в связи с чем решение отменить парад Победы в Курской области было правильным.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отметил, что проведение или непроведение парада в регионах остается прерогативой местного руководства.