В Кремле раскрыли роль США в решении украинского конфликта Песков: США все еще принимают участие в решении украинского конфликта

США продолжают посредничество в решении конфликта Украины и России, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва ценит эти усилия и считает их важными в контексте прямых переговоров с Киевом, передает ТАСС.

Эти усилия очень важны. В том числе и в контексте идущего процесса прямых российско-украинских переговоров. Работа продолжается, — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков рассказал, что Кремль не исключает возможности встречи президента РФ Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа на этой неделе. По его словам, Москва считает контакты с представителем Вашингтона очень содержательными и полезными.

Политолог-американист Малек Дудаков между тем предположил, что Уиткофф во время визита в Москву может предложить России экономическую сделку, в том числе смягчение введенных санкций. Он уточнил, что в обмен на это спецпосланник потребует приостановить боевые действия на Украине.

Британский журналист Уоррен Торнтон в свою очередь заявил, что президенту США в вопросе урегулирования конфликта на Украине следует дать России желаемое. Он отметил, что РФ не примет условия, которые диктуют США.