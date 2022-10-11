В КПРФ отреагировали на сообщения о задержании внука Зюганова Пресс-секретарь КПРФ Ющенко опроверг сообщения о задержании внука Зюганова в Москве

Фото: Соцсети

Леонид Зюганов

В КПРФ опровергли сообщения о задержании внука лидера партии Геннадия Зюганова Леонида Зюганова. Пресс-секретарь коммунистической партии Александр Ющенко в беседе с NEWS.ru заявил, что эта информация не соответствует действительности. Telegram-канал Baza ранее сообщил о задержании в Москве депутата Мосгордумы Леонида Зюганова. По данным издания, внук лидера КПРФ уехал с заправки, не оплатив бензин.

Фигня это все. На заборе тоже написано, — сказал Ющенко.

По данным Telegram-канала Baza, 24 сентября Леонид Зюганов заправлял свою машину на АЗС «Роснефти». Он приложил к терминалу свою карту, не дождался оплаты и быстро уехал. Работники заправки запомнили машину депутата Мосгордумы и обратились в полицию по факту кражи.

Сообщается, что Зюганова задержали днем 8 октября на Кутузовском проспекте. Сам он утверждает, что приложил карту к терминалу, дождался звукового сигнала и спокойно уехал, причём остановить его никто не пытался.

Ранее в центре скандала оказался сам лидер КПРФ, который заявил о необходимости полной мобилизации сил и ресурсов России для победы в спецоперации на Украине. Пресс-секретарь коммунистической партии Александр Ющенко уточнил, что Геннадий Зюганов говорил в первую очередь о мобилизации экономики, политической системы и ресурсов России перед лицом нависшей угрозы, тогда как новости о призывах Зюганова к всеобщей мобилизации населения страны являются откровенной провокацией.