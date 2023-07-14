В Госдуме заявили, что ордер на арест Путина не повлияет на его визит в ЮАР Депутат ГД Новиков: ордер на арест Путина не повлияет на его визит в ЮАР

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест президента России Владимира Путина не повлияет на его визит в ЮАР для участия в саммите БРИКС, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Он объяснил, что Южно-Африканская Республика — дружественная страна, а на реализацию ордера на самом деле никто не рассчитывал.

Африка — дружественная России, и логистические цепочки всегда хорошо просматриваются, поэтому ордер МУС никак не повлияет на приезд Владимира Владимировича в ЮАР в рамках саммита БРИКС. Я думаю, когда соответствующий документ выписывался, никто не надеялся на его реализацию. Участие российского президента в саммите важно и необходимо, оно будет подчеркивать дальнейшее внимание России к формированию этой структуры, — сказал Новиков.

Он уточнил, что на данный момент ШОС и БРИКС — важный противовес НАТО и США, поэтому к августовским мероприятиям идет широкая подготовка по разным линиям, которые поспособствуют проведению саммита на должном уровне.

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) должен пройти в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что саммит БРИКС пройдет в очном формате, во встрече примут участие главы всех стран — членов международного объединения.