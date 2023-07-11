В Госдуме заявили, что на саммите НАТО Украине дадут новые обещания Депутат Госдумы Затулин: на саммите НАТО Украина получит от Запада новые обещания

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Константин Затулин

Депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе Запад не сделает Украину членом Альянса. При этом Киев продолжат мотивировать очередными организационными решениями, отметил он в беседе с URA.RU.

Исходя из соображений здравого смысла, который должен быть не только у нас, но и у стран НАТО, Украина не получит никакого членства в альянс после саммита. Но какие-то очередные заверения, что она обязательно будет членом НАТО, будут сделаны. А может быть и какие-то организационные решения, — сказал депутат.

По его мнению, для того, чтобы мотивировать страны лезть из кожи вон ради членства в НАТО «есть куча изобретений». Что точно будут рассматривать в Вильнюсе 11 и 12 июля, так это вопросы дальнейшего вооружения Киева, добавил Затулин. Он считает, что Альянс будет демонстрировать Москве готовность «на все», только бы достичь своей задачи — умиротворения России и принуждение ее к определенным решениям.

Политик также указал на то, что на саммите не станут открыто обсуждать ход контрнаступления Украины. Это вопрос, который могут рассмотреть лишь за закрытыми дверями, уверен Затулин. По его мнению, НАТО участвует в конфликте, планирует и оценивает, но, вероятно, имеет претензии к Украине, а та в свою очередь имеет претензии к западным союзникам из-за не вовремя предоставляемого оружия, заключил депутат.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе будет разыгран красочный спектакль в поддержку Украины. По ее словам, сейчас вокруг саммита вбрасываются различные новости, организуются сборы помощи Киеву. Подобные пиар-ходы принимаются, чтобы продемонстрировать, что киевский режим остается на плаву, добавила дипломат.