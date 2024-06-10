В Госдуме заявили, что европейцы не хотят быть американской колонией Слуцкий: европейцы вынесли вотум недоверия адептам войны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с NEWS.ru объяснил, что победа Европейской народной партии (ЕНП), куда входит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, на самом деле означает усиление представителей правого курса и евроскептицизма. Он утверждает, что проголосовавшие за ЕНП выразили таким образом вотум недоверия «адептам войны за гегемонию коллективного Запада во главе с США». Европейцы хотят наконец-то перестать быть американской колонией, добавил депутат.

Слуцкий также напомнил, что фон дер Ляйен после победы ЕНП заявила о планах Европарламента и дальше придерживаться «проевропейской и проукраинской» позиции. По его мнению, таким образом объединение продолжит курс по демонизации России и продвижения «оголтелой» русофобской пропаганды.

Выдвигать такие прогнозы госпоже фон дер Ляйен, которая не сомневается в своем переназначении на пост главы ЕК, позволяет формальный рост (незначительный) позиций Европейской народной партии. Однако главная сенсация — это не победа ЕНП, а усиление правых и евроскептиков. Скорее, это было не сколько инерционное голосование за «партию власти», а вотум недоверия адептам войны за гегемонию коллективного Запада во главе с США, — отметил депутат.

Слуцкий также считает, что европейское общество устало от чужих сражений и люди желают жить в соответствии со своими национальными интересами, прекратив быть большой американской колонией.

Их голоса зазвучат теперь громче. И яркое свидетельство в пользу отнюдь не украинского выбора европейцев — оглушительный провал партий (президента Франции Эммануэля. — NEWS.ru) Макрона и (канцлера ФРГ Олафа. — NEWS.ru) Шольца, — заключил он.

Ранее политолог Сергей Марков объяснил, что позиция ЕС по отношению к России после провала партий Шольца и Макрона на выборах в Европарламент не изменится. Он подчеркнул, что лидером в ЕП до сих пор остается Европейская народная партия.

