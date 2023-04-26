В Госдуме высказались о возвращении западных компаний в Россию Депутат ГД Кравченко предложил изменить взаимодействие с желающими вернуться в Россию компаниями

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В России следует пересмотреть концепцию взаимодействия с западными компаниями, которые изъявили желание вернуться на отечественный рынок, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. В разговоре с журналом «Компания» он пояснил, что партнерские отношения должны строиться на стабильности, но последний год показал, что многие западные предприниматели пренебрегли этой составляющей. Парламентарий отметил, что многие компании попали под давление руководства европейских стран, а другие приняли такое решение самостоятельно.

Последний опыт взаимодействия с западными партнерами действительно наталкивает на необходимость пересмотра концепций договоренностей, — отметил Кравченко.

Экономист Дмитрий Потапенко считает, что независимость России от западных компаний пока что невозможна. Он обратился к российским политикам с предложением отказаться от достижений и продуктов европейских предпринимателей. Эксперт отметил, что рассматривать условия возвращения зарубежных компаний на российский рынок пока что не имеет смысла.

Никто не стоит в очереди на возвращение в Россию. Но, пока иностранные бренды уходят, правительство забирает у них собственность и собирает дополнительные взносы за выход с рынка, — уточнил Потапенко.

Ранее аналитики подсчитали, что иностранные бренды, которые остановили бизнес в России с начала специальной военной операции, потеряли примерно $2 млрд. Самые ощутимые потери понесли шведская компания H&M, а также испанская Inditex, куда входят бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti, Oysho, Uterqüe, Pull&Bear и Stradivarius.