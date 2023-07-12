В Госдуме высказались о возможном применении ВСУ кассетных боеприпасов Депутат ГД Швыткин: ВС РФ в ответ на применение ВСУ кассетных боеприпасов примут аналогичные меры

Фото: Министерство обороны Украины

Вооруженные силы России будут вынуждены ответить зеркально в случае применения ВСУ кассетных боеприпасов, считает депутат Госдумы Юрий Швыткин. Он подчеркнул в беседе с Lenta.ru, что российские войска будут использовать кассетные боеприпасы, которые могут нести беспилотники.

На мой взгляд, России придется применять практические контрмеры, если Украина начнет применять кассетные боеприпасы. В частности, это использование наших кассетных боеприпасов, которые могут нести беспилотники, артиллерийские снаряды. У нас их достаточно, чтобы адекватно ответить, — пояснил парламентарий.

По словам Швыткина, противник должен знать, что получит адекватный ответ на применение такого вида оружия. Депутат добавил, что удары будут наноситься исключительно по военной инфраструктуре, не затрагивая мирных жителей и населенные пункты.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что ВСУ будут использовать полученные из США кассетные боеприпасы исключительно для атак по инфраструктуре военного назначения. По его словам, применение таких снарядов будет строго контролироваться. Президент добавил, что ВСУ будут использовать кассетные боеприпасы непосредственно в зоне боевых действий, в том числе в Донбассе.