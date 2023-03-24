«Переход к прозападной ориентации»: ГД о решении Еревана о Римском статуте Депутат Затулин: КС Армении должен понимать, как решение о Римском статуте МУС воспримут в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Конституционном суде Армении должны понимать, как признание обязательств по Римскому статуту МУС будет воспринято в России, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Константин Затулин. Парламентарий предположил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян попытается оправдаться тем, что это решение независимого суда. По мнению Затулина, действия Пашиняна и его союзников говорят о том, что они начинают переходить к политике, ориентированной на Запад.

Чем бы ни объясняли такое решение в Конституционном суде Армении, они должны понимать, какое это впечатление произведет в России. Если они этого добивались, думаю, у них это получилось. Любопытно будет в очередной раз выслушать от премьера Армении о его традиционно близких и небывало дружественных отношениях с президентом России [Владимиром Путиным]. Но я думаю, что он найдет выход, придумает, что КС в республике совершенно независим, — предположил Затулин.

Москва делает «определенные выводы» не только на основе этого решения КС Армении, добавил депутат.

Премьер Армении и его политические союзники, постепенно отбрасывая свои маски, совершают переход от пророссийской к прозападной ориентации, — заключил член нижней палаты парламента.

КС Армении 24 марта признал обязательства, закрепленные в Римском статуте МУС, соответствующими конституции страны. Теперь ратификацию Римского статута предстоит рассмотреть парламенту.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова назвала решение КС Армении «очень странным». Депутат обратила внимание, что оно было принято спустя неделю после выдачи МУС ордера на арест президента РФ Владимира Путина.