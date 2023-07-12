В Госдуме выдвинули встречные требования к НАТО Депутат ГД Ивлев потребовал от НАТО прекратить поставки оружия Украине

Фото: Баранов Владимир/Globallook Press

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев потребовал от стран НАТО прекратить поставки оружия на Украину и вывести своих граждан, участвующих в вооруженном конфликте, с занятых территорий новых российских регионов. Таким образом парламентарий ответил на призыв Североатлантического альянса к России немедленно вывести свои силы с территории Украины. Слова Ивлева приводит РИА Новости.

По итогам первого дня саммита НАТО участники выпустили заявление, в котором потребовали от Москвы вывести войска с территории Украины в пределах международно признанных границ, а также заявили, что Альянс никогда не признает «аннексии», предпринятые РФ, в том числе в отношении Крыма.

НАТО стоит начать с себя и для начала прекратить поставлять оружие киевскому режиму и забрать своих наемников с территорий новых регионов Российской Федерации, вступивших по итогам референдума, а не диктовать, что нам делать. У нас есть свой верховный главнокомандующий, и страна будет идти заданным им курсом, — сказал депутат.

Он также заявил, что надежды президента Украины Владимира Зеленского на вступление страны в НАТО не оправдались.

Ранее китайское издание Global Times написало о том, что НАТО должна предотвратить расширение Альянса и начать уважать суверенитет других стран. По мнению авторов издания, нынешние действия НАТО способны привести к плачевным последствиям.