В Госдуме военным предложили бороздить зону СВО на электросамокатах Депутат Иванов предложил конфисковать и отправить в зону СВО электросамокаты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Максим Иванов считает, что решить проблему распространения электросамокатов в России можно, отправив технику в зону СВО. По его мнению, двухколесный транспорт с диаметром колес порядка 30 см может пригодиться саперам для транспортировки мин. В своем Telegram-канале парламентарий заверил, что среди военных на передовой есть соответствующий запрос.

Оказывается, кое-где на передовой есть запрос на электросамокаты. В частности, один из командиров запросил несколько единиц такой техники для гранатометного взвода, чтобы бесшумно гонять между позициями. Есть запрос от группы минеров: говорят, на самокат можно погрузить до четырех противотанковых мин, — рассказал Иванов.

Он подчеркнул, что готов обсудить с коллегами в Госдуме вопрос обращения к ведущим шеринговым сервисам, которые могли бы передать излишки самокатов военным. По мнению Иванова, от этого выиграют все.

Ранее председатель Межрегионального общественного движения «Союз пешеходов» Владимир Соколов заявлял, что электровелосипедисты не должны превышать 8 км/ч рядом с пешеходами. По его словам, курьерские транспортные средства должны подчиняться правилам для СИМ.