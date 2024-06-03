В Госдуме уверены, что Генштаб РФ знает цели на Западе для атаки Депутат Журавлев: В Генштабе РФ есть список целей для поражения на Западе

Фото: МО РФ

Первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru выразил уверенность, что у Генерального штаба РФ есть список целей на Западе и очередность их поражения. По его словам, они будут атакованы в случае посягательства на безопасности России. Именно тогда ядерная доктрина страны позволит использовать соответствующий тип оружия.

Уверен, что в российском Генштабе есть и список целей и очередность, с которой они будут поражены в случае реального посягательства на нашу безопасность. Именно тогда наша ядерная доктрина позволяет использовать этот тип оружия, в том числе и стратегические силы, способные заряд донести хоть на другой континент, — отметил Журавлев.

Высказывая предположения относительно целей, депутат добавил, что нет никакого смысла бить по крупным европейским городам. По его словам, в них нет ни баз НАТО, ни штабов. Он привел в пример, что все военное руководство НАТО находится в небольшом бельгийском городе Монс, пока официальным местоположением штаба значится Брюссель.

Если ударить по любому европейскому городу ядерным оружием, начнется ядерная война, после которой вряд ли что-то останется от человечества. По крайней мере, прогнозы ученых по этому поводу неутешительны, — добавил депутат.

Ранее Журавлев заявил, что ракеты «Кинжал» способны поразить столицу любого государства в Европе. Он отметил, что оружие испытали во время совместных учений российской и белорусской авиации.