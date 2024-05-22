Названо российское оружие, способное поразить любую столицу Европы Депутат Журавлев: «Кинжал» способен поразить любую европейскую столицу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ракета «Кинжал»

Ракеты «Кинжал» способны поразить столицу любого государства в Европе, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. В разговоре с NEWS.ru парламентарий отметил, что оружие испытали во время совместных учений российской и белорусской авиации.

До европейских столиц вполне достает авиационный «Кинжал», а его применение вчера тоже начали испытывать — российская и белорусская авиация патрулировала воздушное пространство с ядерными ракетами, — пояснил депутат.

По словам парламентария, ядерные учения напрямую связаны с резкими высказываниями западных политиков, которые готовы отправить своих солдат в зону боевых действий на Украине и разрешают ВСУ наносить удары по российским территориям. Как уточнил Журавлев, учения должны напомнить Западу о существовании вполне боеспособного ядерного оружия на вооружении России и Белоруссии.

По идее, практически любая современная ракета может быть снабжена ядерной боеголовкой, а те, что несут комплексы «Искандер», могут быть в несколько раз мощнее бомбы, поразившей японскую Хиросиму, — подчеркнул депутат.

Министерство обороны РФ ранее опубликовало видео с первого этапа учений с практической отработкой подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, в том числе ракет «Кинжал». В них участвует личный состав Воздушно-космических сил России. Учения проходят в Южном военном округе.