В Госдуме сообщили, будет ли продлен мораторий на банкротство Депутат Госдумы Гаврилов назвал нецелесообразным продление моратория на банкротство

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Правительство РФ не планирует продлевать мораторий на возбуждение дел о банкротстве после 1 октября текущего года, рассказал NEWS.ru председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По его словам, в осеннюю сессию Госдумы планируется работать над реформированием института банкротства, по поводу которого поступил ряд предложений.

Завершающий свое действие мораторий на банкротство положительно повлиял на стабилизацию экономической ситуации в период ковидных ограничений. Его продление нецелесообразно, так как в текущей ситуации его всеобщий характер ослабит финансовую дисциплину участников рынка, — подчеркнул депутат.

Гаврилов уточнил, что к обсуждению реформы института банкротства и его подготовке ко второму чтению планируется привлечь максимально широкий круг участников, включая представителей бизнеса и государства, арбитражных управляющих, судейский корпус, экспертов и представителей академической науки. При этом на обсуждение будут выноситься в том числе проекты подзаконных актов, чтобы законодатели могли получить целостное представление о планируемых преобразованиях.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что в России отменят часть мер, действующих в рамках антикризисного пакета, включая мораторий на банкротство, льготные кредиты системообразующим предприятиям и нулевые пошлины на критический импорт. По его словам, подобные меры принимались в условиях пика валютного курса и ажиотажного спроса, а также на фоне заявлений о снижении числа поставок в РФ.