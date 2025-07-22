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22 июля 2025 в 16:26

В Госдуме рассказали, почему не запретят подкармливать бродячих животных

Депутат Бурматов: закон о запрете кормить бродячих животных никто не поддержит

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Парламентарии и россияне не поддержат предложения законодателей прекратить подкармливать бродячих собак, заявил депутат Госдумы Владимир Бурматов. По его словам, сказанным НСН, следить за исполнением закона будет попросту некому.

Нельзя запретить человеку кормить кота в подъезде своего дома. Придомовая территория принадлежит жильцам, это частная собственность. Кто будет следить за исполнением этого закона? Полиция, администрация города? Некому этим заниматься. Такая инициатива также может вызвать сопротивление местных жителей: если они захотят, то будут кормить, а если нет — то не будут, — заявил он.

Бурматов добавил, что в некоторых регионах пытались реализовать такой порядок, но передумали. По его словам, если кому-то не хочется подкармливать зверей, то этот вопрос можно решить через собрание собственников и УК тогда будет обязана убирать все миски и следить за этим.

Ранее стало известно, что члены рабочей группы Госдумы предложили запретить кормление бродячих животных возле определенных объектов. Речь идет о многоквартирных домах, больницах, спортплощадках и школах.

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