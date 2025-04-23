В Госдуме рассказали о повышении пенсий в 2026 году Депутат Чаплин: в 2026 году пенсии проиндексируют в феврале и апреле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Индексация пенсий в 2026 году будет проходить в два этапа: в первых числах февраля и апреля, сообщил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, предварительно, уровень повышения составит 4% и 2,3%.

В 2026 году планируется провести индексацию в два этапа: первая — с 1 февраля с учетом уровня инфляции за прошедший год, а вторая — с 1 апреля, принимая во внимание рост фонда оплаты труда. Предварительные параметры индексации на 2026 год — 4% и 2,3% соответственно, однако окончательные цифры будут зависеть от фактических показателей инфляции и экономического роста, — сказал Чаплин.

Ранее стало известно, что россиянам, получающим пенсию с 1 по 5 мая, выплаты за этот месяц придут досрочно, 30 апреля. При этом с 6 мая доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику. В Социальном фонде России отметили, что досрочные выплаты коснутся всех видов пенсий.

До этого представитель ЛДПР, вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов заявил, что в Госдуме готовятся представить обновленный законопроект о выплате 13-й пенсии. По его словам, в настоящее время документ активно дорабатывается. Депутат выразил надежду, что законопроект получит поддержку правительства.