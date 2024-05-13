В Госдуме рассказали, как участников СВО обеспечат жильем Депутат Разворотнева: бойцы СВО должны получать жилье наравне с другими военными

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Бойцы специальной военной операции России на Украине должны получать жилье наравне с другими военными, заявила в разговоре с NEWS.ru зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. Парламентарий считает, что необходимо распространить все формы жилищной поддержки на участников СВО.

Сейчас, по словам депутата, обеспечение военнослужащих жилплощадью обстоит лучше, чем с другими категориями граждан. Но для получения жилищных субсидий или военной ипотеки необходим стаж работы более 20 лет, отметила Разворотнева.

На такие программы могут рассчитывать люди, у которых более 20 лет стажа, либо те, кто уволены в запас и отслужили не менее 10 лет. Участники СВО под эти категории не подходят, но они заслуживают того, чтобы быть обеспеченными жильем. Мое мнение, что все формы жилищной поддержки военных нужно распространить и на участников специальной военной операции, — пояснила депутат.

Ранее кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что в России необходимо работать над вопросами по социальному обеспечению участвующих в спецоперации военнослужащих. По его словам, нужно решить вопросы медобслуживания бойцов СВО в гражданских поликлиниках, а также убрать излишнюю бюрократию с предоставлением льгот.