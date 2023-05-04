В Госдуме сообщили, что стоит за активизацией украинских дронов Депутат Новиков: активность ВСУ связана с невозможностью полномасштабного наступления

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Возросшее в последние дни число атак украинских беспилотников на объекты в России связано с тем, что Киев замещает информационным шумом факт отсутствия долгожданного и обещанного полномасштабного наступления, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В беседе с Lenta.ru он высказал мнение, что действия Киева — это компенсационный момент.

Силы сосредоточены на таких операциях, которые не очень дорого обходятся как с финансовой и организационной стороны, так и с точки зрения возможных военный потерь, но могут иметь шумный информационный эффект. С этим и следует связывать то, что мы наблюдаем в последние дни, — считает Новиков.

В ночь на 4 мая в Ростовской области на заводе нефтепродуктов взорвался беспилотник. Сотрудники предприятия самостоятельно потушили возгорание, пострадавших нет, сооружениям нанесен незначительный ущерб. Это третье за вторые сутки подобное происшествие на нефтебазах России.

Также в ночь на 3 мая Украина предприняла попытку с помощью двух дронов нанести удар по резиденции президента РФ в Кремле. В пресс-службе Владимира Путина атаку назвали терактом и попыткой покушения на главу государства.