В Госдуме раскритиковали идею Пригожина ввести ограничения против Google Депутат Ющенко критически отнесся к идее о блокировке YouTube

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Евгений Пригожин

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко в разговоре с NEWS.ru критически отозвался об идее бизнесмена Евгения Пригожина о введении ограничений против Google. Речь шла о блокировке YouTube на территории РФ. Ющенко подчеркнул, что платформа не может оказывать на основную массу пользователей влияния «вражеской пропагандой». Российские аналоги, по его словам, не выдерживают никакой конкуренции.

Во-первых- превращать половину мобильных телефонов россиян в «тыкву», это само по себе, уже не очень хорошая идея. Во-вторых- непосредственно сам YouTube, на данный момент времени, не может оказывать, как такого, влияния «вражеской пропагандой» на основную массу пользователей, которые в свою очередь уже давно сформировали свою позицию, по всем актуальным на данный момент вопросам. Тем более, что мы не имеем достойных аналогов, этой платформы, — сказал Ющенко.

Депутат привел в качестве примера альтернативных площадок «Одноклассники» и RuTube. По словам парламентария, они не выдерживают никакой конкуренции в борьбе с YouTube. Кроме того, эти площадки не отвечают потребностям молодого поколения.

Так что, о блокировке можно будет говорить только тогда, когда мы выведем свои собственные платформы и аналоги на конкурентоспособный уровень, — подытожил Ющенко.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что в настоящий момент блокировать YouTube на территории России нецелесообразно. В беседе с «Подъемом» он подчеркнул, что прежде, чем идти на этот шаг, необходимо создать в стране альтернативные площадки, однако на сегодняшний день их развитие идет не лучшим образом.