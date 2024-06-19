В Госдуме призвали защитить общество от вернувшихся с СВО осужденных Депутат ГД Останина: общество нужно защищать от вернувшихся с СВО осужденных

Фото: Никита Цицаги/NEWS.RU

Защищать общество от вернувшихся со специальной военной операции осужденных призвала депутат Госдумы Нина Останина, передает «Газета.Ru». По ее мнению, эти люди недостаточно социализированы, а потому количество преступлений с их участием может увеличиться.

Этих преступлений будет еще больше. Еще больше, потому что привлечение людей, которые находятся в местах лишения свободы, для участия в спецоперации приведет к тому, что эти люди возвращаться будут со спецоперации. Понятно, что они возвращаются не туда, где они находились, они возвращаются в общество. И вот этот период социализации получается сокращенным у них, — заявила она.

По мнению депутата, вернувшиеся с фронта осужденные должны находиться в регулярном контакте с правоохранительными органами. При этом последние обязаны помогать военным с трудоустройством.

Проект «Если быть точным» со ссылкой на данные журнала ФСИН «Ведомости уголовно-исполнительной системы» сообщал, что количество заключенных в России сократилось на 58 тысяч человек за 2023 год. Социолог, специалист по судебной статистике Елена Юришина назвала убыль тюремного населения естественным процессом.

Ранее сообщалось, что осужденный на 24 года Павел Шувалов, более известный как тулунский маньяк, погиб в зоне специальной военной операции на Украине. По данным Lenta.ru, он заключил контракт с одной из частных военных компаний в апреле 2023 года и отправился на передовую. По данным следствия, с 1991 по 2019 год он изнасиловал как минимум 27 женщин, двух из которых убил.